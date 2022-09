जोधपुर: कुत्ते को कार में बांधकर सड़क पर घसीटता रहा शख्स, वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज

Highlights राजस्थान के जोधपुर में कुत्ते के साथ क्रूरता, कार में बांध कुत्ते को घसीटता रहा शख्स। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई, एफआईआर दर्ज हुई। कार चला रहा शख्स पेशे से एक डॉक्टर है, जोधपुर के शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज।

जोधपुर: राजस्थान के जोधपुर में एक कुत्ते के साथ क्रूरता का वीडियो सामने आया है। इसमें एक शख्स कुत्ते को लंबी रस्सी से बांधे हुए कार चलाता नजर आ रहा है। वहीं, बंधा हुआ कुत्ता कार के पीछे बमुश्किल दौड़े जा रहा है। इस वीडियो को पोस्ट करने वाले एक य़ूजर के अनुसार घटना रविवार को जोधपुर की है। बताया जा रहा है कि वीडियो में कार चलाता नजर आ रहा शख्स पेशे से डॉक्टर है। वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही यह वायरल हो गया है और कई यूजर्स ने एक जानवर के प्रति ऐसी क्रूरता की आलोचना की।

वीडियो में नजर आता है कि एक मोटरसाइकिल सवाल कार के आगे आता है और उसे रोकता है। यह सबकुछ एक व्यस्त सड़क पर हुआ जहां कई अन्य वाहन भी आते-जाते देखे जा सकते हैं। लंबी रस्सी के कारण कुत्ते को वाहन के एक तरफ से दूसरी तरफ खतरनाक तरीके से बीच सड़क पर भागते देखा जा सकता है, जिससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता था।

बहरहाल, सामने आई जानकारी के अनुसार कुत्ते के साथ इस तरह की क्रूरता होते देख स्थानीय लोग करार के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसे छुड़ा लिया। इनमें से कुछ ने एक एनजीओ को भी सूचित किया, जो कुत्ते को अस्पताल ले गया।

वहीं, एनजीओ डॉग होम फाउंडेशन द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट के अनुसार कार चला रहे डॉक्टर का नाम रजनीश गालवा है। ट्वीट में कहा गया, 'जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह एक डॉ रजनीश गलवा है और कुत्ते के पैर में कई फ्रैक्चर हैं। यह घटना जोधपुर के शास्त्री नगर की है। कृपया इस वीडियो को फैलाएं ताकि सीपी जोधपुर उसके खिलाफ कार्रवाई करे और उसका लाइसेंस रद्द कर दें।'

