Video: जदयू विधायक गोपाल मंडल ने दुर्घटना में परिवार के सदस्य की मौत के बाद मुआवजे की मांग कर रहे युवक को जड़ा थप्पड़

Highlights मंडल ने आश्वासन दिया, मैं मुआवजे की मांग के संबंध में डीएम और परिवहन विभाग को लिखूंगा जदयू विधायक ने कहा, मृतक के परिवार के लिए मुआवजा सुनिश्चित करूंगा हालांकि स्पष्टीकरण के बावजूद आक्रोशित स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में हाल ही में हुई एक घटना में, जदयू विधायक गोपाल मंडल कथित तौर पर सार्वजनिक विवाद में एक युवक को थप्पड़ मारने के आरोप में जांच के दायरे में आ गए हैं। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के जीरो माइल चौक इलाके की है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की जान चली गई।

घटनाओं का सिलसिला शनिवार की सुबह शुरू हुआ जब एक साइकिल सवार तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गया, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्भाग्य से, पीड़ित ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। आक्रोशित परिजनों ने जीरोमाइल से सबौर जाने वाले मुख्य मार्ग पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया और नुकसान के मुआवजे की मांग की।

विरोध प्रदर्शन के कारण तीन घंटे तक सड़क जाम लगा रहा, जिससे यातायात में काफी बाधा उत्पन्न हुई। घटना के बाद ट्रैफिक डीएसपी और स्थानीय पुलिस अधिकारी स्थिति को संभालने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दुखी परिवार को हालात समझाने की कोशिशों के बीच, जदयू विधायक गोपाल मंडल घटनास्थल पर पहुंचे। इस बीच तनाव तब बढ़ गया जब मुआवजे की मांग के जवाब में विधायक कथित तौर पर उत्तेजित हो गए। गोपाल मंडल ने कथित तौर पर टकराव के दौरान मृतक के परिवार के एक सदस्य को थप्पड़ मार दिया।

Bhagalpur, Bihar - JDU MLA Gopal Mandal slaps member of the family of a deceased who were demanding compensation, says I am bigger than DM ...., I am from Govt....



The family members were protesting after the death in a road accident. pic.twitter.com/H7giV4UDYk