इस्तांबुल के इस्तिकलाल एवेन्यू में भीषण विस्फोट, 4 की मौत और 38 लोग जख्मी, देखें वीडियो

Highlights कितने लोग हताहत हुए हैं। विस्फोट का कारण अभी साफ नहीं है। वीडियो में दिख रहा है कि आग की लपटें निकल रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि इलाके में दुकानों को बंद कर दिया गया है।

इस्तांबुलः तुर्किये में इस्तांबुल के भीड़-भाड़ वाले इस्तिकलाल एवेन्यू में रविवार को भीषण विस्फोट हुआ। घटना में 4 लोगों के मारे जाने और 38 जख्मी होने की खबर है। वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने इस्तांबुल की मुख्य सड़क पर विस्फोट को ‘हमला’ करार दिया।

इस्तांबुल के गवर्नर अली येरलीकाया ने ट्विटर पर बताया कि विस्फोट स्थानीय समयनुसार शाम चार बजकर 20 पर हुआ और घटना में 4 लोगों की मौत हुई है और 38 जख्मी हुए हैं। विस्फोट का कारण अभी साफ नहीं है।

The Israeli Embassy in Turkey is trying to get in touch with all the Israeli citizens in Istanbul. pic.twitter.com/qz6GKNhi9S — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) November 13, 2022

ऑनलाइन पोस्ट की गई वीडियो में दिख रहा है कि आग की लपटें निकल रही हैं और फिर जोर का धमाका हुआ, राहगीर मुड़े और भागने लगे। अन्य फुटेज में दिख रहा है कि एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि इलाके में दुकानों को बंद कर दिया गया है।

#BREAKING: At least 11 people injured in explosion in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/J7vVhVRtIF — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 13, 2022

प्रसारक ‘सीएनएन तुर्क’ ने कहा कि 38 लोग जख्मी हुए हैं। एवेन्यू भीड़-भाड़ वाला मार्ग है जो स्थानीय लोगों और सैलानियों में लोकप्रिय है। यहां पर कई दुकानें और रेस्तरां हैं। तुर्किये में 2015 से 2017 के बीच कई बार विस्फोट हुए थे जिनका संबंध इस्लामिक स्टेट और गैर कानूनी कुर्दिश समूहों से है।

🇹🇷 — NEW FOOTAGE: CCTV video shows the moment of the explosion at Taksim square in Istanbul, Turkey. It seems the explosion was caused by a bag left on a bench. pic.twitter.com/EIW4oeNuhw — Belaaz News (@TheBelaaz) November 13, 2022

🇹🇷FLASH | Une explosion a eu lieu sur l’avenue Istiklal d’#Istanbul. Il y aurait de nombreux blessés.



pic.twitter.com/heLGMSl0eS — Cerfia (@CerfiaFR) November 13, 2022

Web Title: Istanbul Taksim square Massive explosion several dead 11 people injured Turkey Suspected terrorist attack see video