VIRAL: आईफोन 17 खरीदने के लिए जमकर हुई मारपीट, चले लात-घूंसे, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 19, 2025 19:57 IST2025-09-19T19:57:02+5:302025-09-19T19:57:02+5:30
Viral Video: एप्पल का नवीनतम फोन मॉडल ‘आईफोन 17’ की शुक्रवार को भारत में बिक्री शुरू हो गई। इस फोन को खरीदने के लिए देश के तमाम बड़े शहरों में सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। उत्साहित ग्राहकों ने स्टोर खुलने से कई घंटे पहले कतारें लगा दीं और कुछ लोग रातभर इंतजार करते रहे। एप्पल ने हाल ही में आईफोन 17 को वैश्विक स्तर पर पेश किया था। आईफोन 17 के शुरुआती मॉडल की कीमत भारत में 82,900 रुपये से शुरू होकर 2,29,900 रुपये तक है। अमेरिका में यह 799 डॉलर से 1,999 डॉलर की कीमत पर उपलब्ध है। भारत में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में इस नवीनतम फोन को लेकर ग्राहकों के बीच खासा उत्साह देखा गया।
मुंबई : iPhone 17 खरीदने के लिए स्टोर के बाहर युवाओं के बीच चले लात-घूंसे— News24 (@news24tvchannel) September 19, 2025
◆ वीडियो BKC स्टोर का है #iPhone17 | BKC Store pic.twitter.com/Ka9xFQZaYN
इसे खरीदने के लिए लोग एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहे। एप्पल के उत्पादों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं ने शुरुआती दिन रिकॉर्ड संख्या में ग्राहकों के आने की बात कही। दिल्ली के साकेत सिटीवॉक मॉल स्थित एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारों में युवा खरीदारों की मौजूदगी देखी गई। बेंगलुरु के मॉल ऑफ एशिया में हाल ही में खुले एप्पल हेब्बल स्टोर और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में भी भारी भीड़ उमड़ी। मुंबई में सुबह छह बजे के करीब कतार में घुसने को लेकर कुछ ग्राहकों के बीच झगड़े की स्थिति भी पैदा हो गई। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह स्थिति को संभाला। हालांकि सुबह आठ बजे स्टोर खुलने के बाद बिक्री सुचारु रूप से चली। लंबे इंतजार के बाद नया आईफोन मिलने की खुशी अमन मेमन के चेहरे पर भी नजर आई। एक साथ तीन फोन खरीदने वाले मेमन ने कहा, "हर साल मैं नवीनतम मॉडल खरीदने के लिए तड़के तीन बजे से ही कतार में लग जाता हूं। मैं नया मॉडल आने का पिछले छह महीनों से इंतजार कर रहा था।" दिल्ली के संगम विहार निवासी अशरफ सुबह से ही कतार में खड़े थे।
. “इन लोगों को Apple ने शायद free iPhone दे दिया होगा… तभी तो queue में lag ke, लड़-झगड़ के ले रहे हैं… जैसे सच में कोई achievement कर लिया हो 📱😂”#iphone17seriespic.twitter.com/OALkokFmPd— Pranav Pravin (@pranav_cool) September 19, 2025
‘कॉस्मिक ऑरेंज’ रंग का नया आईफोन 17 को लेकर उत्साहित अशरफ ने कहा कि वह लंबे समय से इस मॉडल का इंतजार कर रहे थे। बेंगलुरु के मॉल ऑफ एशिया स्थित एप्पल हेब्बल स्टोर में भी ग्राहकों की भारी भीड़ रही। यहां खरीदार नए आईफोन 17 के साथ-साथ एप्पल वॉच और एयरपॉड्स के नवीनतम मॉडल खरीदने पहुंचे। आईफोन 17 खरीदने वाले मोहम्मद सुहैल ने कहा, ‘‘बेंगलुरु में एप्पल का स्टोर होना बहुत अच्छा है।’’ एप्पल ने दक्षिण भारत में अपने पहले खुदरा स्टोर की दो सितंबर को शुरुआत की थी। काउंटरप्वाइंट रिसर्च के निदेशक तरुण पाठक ने कहा कि भारत में एप्पल की दहाई अंक की वृद्धि हो रही है और युवा खरीदारों के बीच ईएमआई योजनाओं की बढ़ती स्वीकार्यता से मांग को बल मिला है। पाठक ने कहा, "इस ब्रांड की आकांक्षावान ताकत बरकरार है। भारत में एप्पल की रफ्तार बहुत तेज है और यह दहाई अंकों में बढ़ रहा है।" ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भारत में आईफोन की सबसे बड़ी विनिर्माता है और उसने हाल ही में बेंगलुरु स्थित संयंत्र से आईफोन 17 का उत्पादन शुरू किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा था कि अब आईफोन के लगभग सभी मॉडल भारत में ही बन रहे हैं और अमेरिका समेत तमाम उन्नत देशों को भारत निर्मित आईफोन निर्यात किए जा रहे हैं।