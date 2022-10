नकदी चोरी के आरोप में दो नाबालिग लड़कों को चारपहिया वाहन से बांधकर पीटा, कुछ दूर तक घसीटा, देखें वीडियो

Highlights 13 साल और 17 साल की उम्र वाले नाबालिग लड़कों पर आरोप है गाड़ी में रखी नकदी चुरा ली। घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि अचानक गाड़ी चल पड़ती है।

इंदौरःइंदौर की एक सब्जी मंडी में शनिवार को कुछ लोगों ने नकदी चोरी के आरोप में दो नाबालिग लड़कों को कथित रूप से बंधक बनाकर उन्हें बर्बर प्रताड़ना दी। दोनों लड़कों को छोटे चारपहिया वाहन से बांधकर पीटा गया और उन्हें कुछ दूर तक घसीटा भी गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) निहित उपाध्याय ने बताया कि खंडवा जिले के कारोबारी सुनील वर्मा माल ढुलाई के छोटे वाहन से प्याज की बोरियां लेकर इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर फल-सब्जी मंडी पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि 13 साल और 17 साल की उम्र वाले नाबालिग लड़कों पर आरोप है कि उन्होंने इस गाड़ी में रखी नकदी चुरा ली।

Indore is the most cleanest city allegedly... But the people seem to be full of shit https://t.co/WbFWiWDtxR

इस बीच, घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि सब्जी मंडी में दोनों लड़के रस्सी के जरिये गाड़ी से बंधे निढाल पड़े हैं और अपशब्दों के इस्तेमाल के साथ उनसे पूछा जा रहा है कि चोरी की नकदी कहां है? वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि अचानक गाड़ी चल पड़ती है।

A gruesome case of mob justice has taken place in #Choithram vegetable market of #Indore, #MadhyaPradesh. Reportedly, two men were brutally beaten, tied to a vehicle and then dragged on suspicion of mobile theft.#ViralVideopic.twitter.com/zZFwoaOyGE