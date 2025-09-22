VIDEO: कोबरा सांप ने रेसक्यू करने वाले को काटा, अस्पताल में हुई मौत, देखें वीडियो

Indore Cobra Snake Bite: मध्य प्रदेश के इंदौर से कोबरा के काटने का वीडियो सामने आया है, यहां कोबरा सांप को रेसक्यू करने गए आरक्षक को हाथों से सांप को पकड़ना भारी पड़ गया।

Indore Cobra Snake Bite: मध्य प्रदेश के इंदौर से कोबरा के काटने का वीडियो सामने आया है, यहां कोबरा सांप को रेसक्यू करने गए आरक्षक को हाथों से सांप को पकड़ना भारी पड़ गया। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जहरीले सांप को पकड़ते हुए आरक्षक को सांप ने उंगली पर काट लिया। सांप के काटने के बाद शख्स जहर चूसते हुए भी नजर आ रहा है, मगर उन्हें चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गये। जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।


 

