हांगकांग में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भारतीय शख्स ने कोरियाई महिला के साथ की छेड़छाड़, वीडियो वायरल होने पर उठी कार्रवाई की मांग

हांगकांग:सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने यूजर्स के मन में गुस्सा भर दिया है। इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो में एक शख्स महिला के साथ यौन उत्पीड़न करता हुआ दिखाई दे रहा है।

शख्स बेखौफ सड़कों पर महिला का पीछा कर रहा है और उसे छेड़ रहा है। इस दौरान महिला उसका विरोध भी करती है लेकिन आरोपी रुकता नहीं है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि हांगकांग का बताया जा रहा है।

वीडियो में दिख रही महिला कोरियाई मूल की है जो कि एक स्ट्रीमर है। महिला हांगकांग की सड़कों पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी कि तभी एक भारतीय मूल का व्यक्ति महिला के पास आ जाता है।

इस दौरान महिला शख्स से दूर भागती दिखाई दे रही है लेकिन शख्स जबरन उसके पास जाता है और उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। वह आदमी अचानक उसके करीब आया और उसकी बांह पकड़ ली।

Twitch streamer was sexually assaulted live in Hong Kong by a stranger. pic.twitter.com/7YwWkrQjLy

फिर उसने बेशर्मी से उसे अपने साथ आने के लिए कहा। “सुनो, मेरे साथ आओ, मैं अकेला हूँ,'' उसने उसके करीब आते हुए कहा। महिला पहले तो विनम्रता के साथ शख्स को मना करती लेकिन बाद में वह शख्स का हाथ हटा कर वहां से चली जाती है।

हालांकि शख्स महिला का पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे जाता है। मामला तब बिगड़ गया जब वह मेट्रो स्टेशन की सीढ़ी से नीचे चली गई। आरोपी ने पूरे रास्ते उसका पीछा किया और अचानक उसे मेट्रो के पास पकड़ कर दीवार से सटा दिया।

तब महिला एक दम असहाय हो गई और कहने लगी मुझे बचा लो। इस दौरान मेट्रो में जाने के लिए एक यात्री वहां आ गया तब शख्स महिला को छोड़कर भाग गया और किसी तरह से महिला वहां से निकल गई। यह घटना सोशल मीडिया पर उनके लाइव के दौरान पूरी तरह से कैद हो गई।

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में शख्स के लिए भारी गुस्सा है और वह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक यूजर द्वारा दावा किया गया है कि शख्स का नाम अमित है।

the dude who sexually assaulted that streamer in Hong Kong is named Amit and he works at the Rajasthan Rifles Indian Restaurant pic.twitter.com/tedZcyZmaJ