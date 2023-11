IND vs NZ World Cup 2023: मोहम्म शमी के 7 विकेट लेने से पहले ही फैन ने सोशल मीडिया पर कही थी ये बात, यूजर्स हुए दंग

IND vs NZ World Cup 2023: आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेली। इस शानदार मैच के हीरो रहे गेंदबाद मोहम्मद शमी जिन्होंने सात विकेट लेकर इतिहास रच दिया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को भारत ने 70 रनों से हरा दिया। तेज गेंदबाज ने इस प्रदर्शन में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए।

इस बीच, शमी को लेकर की गई भविष्यवाणी एक दम सच होने से सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। दरअसल, एक फैन ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर शमी की बॉलिंग को लेकर कुछ ऐसा कहा जो अब एकदम सच हो रहा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर नेम '@DonMateo_X14' के साथ 14 नवंबर को दोपहर 1:14 बजे पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक सपना देखा था, जिसमें शमी ने सेमीफाइनल में सात विकेट लिए थे।

Saw a dream where Shami took 7 wickets in the semi final ☠️