IND vs AUS Final: वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया की जीत के लिए शख्स ने ऑर्डर किए 51 नारियल, स्वीगी ने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर लाई मीम्स की बाढ़

ठाणे: इस समय हर क्रिकेट प्रेमी की नजरें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मुकाबले पर टिकी हुई है। आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का रोमांचक मुकाबले को लेकर फैन्स काफी उत्साहित हैं। ऐसे में इंडिया की जीत की चाह रखते हुए एक शख्स ने कुछ ऐसा किया जिसे देख हर कोई हैरान रह गया।

दरअसल, इंडिया की जीत की कामना करते हुए शख्स ने ऑनलाइन 51 नारियल ऑर्डर किए हैं। ये एक आनोखा तरीका है अपनी टीम की जीत की कामना करने का जिसने सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ ला दी।

someone from thane just ordered 51 nariyals!!! ⁰

if it’s for finals, the world cup is coming home for real 🥥🙏 #INDvsAUSfinal#CWC2023@SwiggyInstamart