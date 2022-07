कर्नाटकः 'गांधियों के नाम पर पर्याप्त पैसा कमाया', कांग्रेस नेता रमेश कुमार का विवादित बयान, देखें वीडियो

Highlights कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला कर रही है। रमेश कुमार ने कहा कि सोनिया गांधी कठिन समय का सामना कर रही हैं। अगली तीन से चार पीढ़ियों तक चलने के लिए पर्याप्त कमाई की है।

बेंगलुरुः कांग्रेस नेता और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने सोनिया गांधी को ईडी के समन के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान फ्रीडम पार्क में बोलते हुए विवादित टिप्पणी की, जिसमें दावा किया गया था कि पार्टी के लोगों ने 'गांधियों के नाम पर पर्याप्त पैसा कमाया' है।

कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला कर रही है। रमेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कठिन समय का सामना कर रही हैं। उन्होंने अपने पति, सास को खो दिया है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी के नाम पर, हमने अगली तीन से चार पीढ़ियों तक चलने के लिए पर्याप्त कमाई की है।

Senior Karnataka Cong leader and former Speaker Ramesh Kumar says every congressman has made enough wealth that lasts for 3-4 generations in the name of Nehru-Gandhi family and we should repay our debt by defending Sonia Gandhi against #ED summons.



