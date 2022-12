Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पूर्व पत्नी 49 वर्षीय रेहम ने 36 साल के बिलाल के किया निकाह, फोटो शेयर कर लिखा

Highlights ट्विटर पर बिलाल के साथ अपने निकाह की तस्वीरें भी साझा कीं। दोनों को हाथों में हाथ डाले और अपनी शादी की अंगूठियां दिखाते हुए देखा जा सकता है। रेहम और बिलाल दोनों का ही यह तीसरा निकाह है।

इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने अमेरिका में बसे पाकिस्तानी अभिनेता और व्यंग्यकार मिर्जा बिलाल से निकाह कर लिया है। ब्रिटिश-पाकिस्तानी पत्रकार रेहम ने 2014 में खान से निकाह किया था और 2015 में यह शादी टूट गयी थी।

49 वर्षीय रेहम ने ट्विटर पर घोषणा की कि उन्होंने अमेरिका के सियेटल शहर में एक सादे समारोह में बिलाल से निकाह किया। उन्होंने ट्विटर पर बिलाल के साथ अपने निकाह की तस्वीरें भी साझा कीं। पहली तस्वीर में दोनों को हाथों में हाथ डाले और अपनी शादी की अंगूठियां दिखाते हुए देखा जा सकता है। रेहम और बिलाल दोनों का ही यह तीसरा निकाह है।

एक पोर्टल के अनुसार बिलाल पहले मॉडल थे और ‘द 4 मैन शो’, ‘दिल पे मत ले यार’ और ‘नेशनल एलियन ब्रॉडकास्ट’ जैसे शो का हिस्सा रहे हैं। रेहम ने पहली शादी इजाज रेहमान से की थी जो एक मनोचिकित्सक थे। उन्होंने 1993 में निकाह किया और 2005 में तलाक ले लिया।

जियो न्यूज की खबर के अनुसार उन्होंने दूसरा निकाह इमरान खान के साथ किया जो केवल 10 महीने चला। उन्होंने 2014 में निकाह किया था और 2015 में अलग हो गये। खान से तलाक के बाद और बुशरा बीबी से उनकी तीसरी शादी के बाद रेहम ने पूर्व क्रिकेटर पर बेवफा होने का आरोप लगाया था।

We had a lovely Nikkah ceremony performed in Seattle with the blessings of ⁦@MirzaBilal__⁩ parents & my son as my Vakeel. pic.twitter.com/960WQjgNqU