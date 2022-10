भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का एक साथ जबर्दस्त डांस, वायरल हो रहा मजेदार वीडियो, क्या आप जानते हैं कौन सा था ये गाना?

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया में चल रहे टी0 वर्ल्ड में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया मुकाबला अब भी चर्चा में बना हुआ है। कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। हर आम से लेकर खास तक इस मैच को लेकर अब भी बातें करता नजर आ रहा है। इन सबके बीच एक और दिलचस्प और मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर का उस दिन का है जब भारत और पाकिस्तान का मैच खेला गया था। इसमें भारत और पाकिस्तान के फैंस एक साथ डांस करते नजर आ रहे हैं।

बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन ने इस वीडियो को रिट्वीट किया है। इसमें दोनों देश के फैंस मशहूर पंजाबी गाने इश्क तेरा तड़पावे (ओ हो हो हो) पर डांस करते नजर आ रहे हैं। अमूमन ऐसा दृश्य नजर नहीं आता है जब दोनों टीमों के फैंस अपने-अपने झंडे हाथ में लेकर एक-दूसरे के साथ इस तरह डांस कर रहे हों। इस वीडियो पर कई तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ये क्रिकेट (खेल) की जीत है। ट्विटर पर वायरल हो रहे इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

इससे पहले हाल ही में उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के शुरू होने से पहले शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की 'चेन्नई एक्सप्रेस' फिल्म से 'लुंगी डांस' पर नाचते हुए क्रिकेट फैंस का एक वीडियो साझा किया।

वीडियो में समर्थकों के एक समूह को टीम इंडिया की जर्सी पहने हुए इस गाने पर डांस करते देका जा सकता है। आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था कि ऐसा लगता है कि फैंस के समर्थन का वर्ल्ड कप पहले ही भारत जीत चुका है।

Given the strength of the Lungi Dance Division & the Bhangra Battalion, India appears to have already won the #T20WC2022 World Cup of Pre-match Fan Support… pic.twitter.com/hiLuHzqSIP