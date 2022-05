Sai Baba Temple: हैदराबादी भक्त ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दिया 4 किलो का सोना दान, कीमत जानकर हौरान रह जाएंगे आप

Highlights साईं बाबा मंदिर में दो करोड़ का झल्ला दान देने की खबर सामने आई है। यह दान दक्षिण भारत के एक भक्त ने दी है। यह झल्ला चार किलो का है।

मुंबई:हैदराबाद में रहने वाले एक भक्त ने महाराष्ट्र के शिरडी शहर में स्थित प्रसिद्ध साईंबाबा मंदिर (Sai Baba Temple) में सोने से बना एक चौड़ा छल्ला (बैंड) दान किया है। बताया जाता है कि इस झल्ला की कीमत दो करोड़ है। मंदिर न्यास की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भाग्यश्री बानायत ने बताया कि भक्त पार्थसारथी रेड्डी 2016 में साईंबाबा की मूर्ति के सिंहासन के लिए स्वर्ण का एक बैंड दान करना चाहते थे, लेकिन तब जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी।

उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से प्रक्रिया में देरी हुई। ऐसे में यह दक्षिण भारत भक्त की इच्छा पूरी हुई और आज वे दान देने में सफल रहे। इस झल्ला की तस्वीरे भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

जानकारी के मुताबिक, दक्षिण भारत के एक भक्त ने साईं बाबा मंदिर (Sai Baba Temple) में चार किलोग्राम वजन की एक झल्ला को दान दिया है। इस भक्त का नाम पार्थसारथी रेड्डी है। बताया जा रहा है कि पार्थसारथी रेड्डी 2016 से साईं बाबा के मंदिर में झल्ला को दान करना चाह रहे थे, लेकिन तब इसे दान करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी।

Maharashtra | Parthasarth Reddy, a philanthropist from Hyderabad, donated 4 kg of gold worth about Rs 2 crores at Sai Baba Temple in Shirdi, Ahmednagar district pic.twitter.com/azrnINH46h