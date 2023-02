हैदराबादः दहेज में ‘पुराना’ फर्नीचर देख शादी के दिन दुल्हन के घर नहीं आया दूल्हा, जानें क्या है पूरा माजरा

Highlights दूल्हे के माता-पिता ने दुर्व्यवहार किया। दूल्हा समारोह में नहीं आया। सभी रिश्तेदारों एवं मेहमानों को आमंत्रित किया था।

हैदराबादः दुल्हन के परिवार की तरफ से दहेज में कथित तौर पर ‘पुराना’ फर्नीचर दिए जाने नाराज एक व्यक्ति ने अपनी शादी तोड़ दी। पुलिस ने कहा कि बस चालक के तौर पर काम करने वाले दूल्हा रविवार को होने वाली शादी में नहीं आया, जिसके बाद दुल्हन के पिता की शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

दुल्हन के पिता ने संवाददाताओं को बताया कि जब वह उनके घर गया तो दूल्हे के माता-पिता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। लड़की के पिता ने कहा, “उन्होंने कहा कि उन्होंने जो सामान मांगा था वह नहीं दिया गया और फर्नीचर भी पुराना था। उन्होंने आने से मना कर दिया। मैंने शादी के लिए दावत की व्यवस्था की थी और सभी रिश्तेदारों एवं मेहमानों को आमंत्रित किया था, लेकिन दूल्हा समारोह में नहीं आया।”

