हैदराबादः 56 वर्षीय बुजुर्ग की किडनी में से 1 घंटे में निकाले गए 206 स्टोन, 6 महीने से असहनीय दर्द से गुजर रहा था मरीज

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 20, 2022 10:51 AM

ग्लेनीगल्स ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने नलगोंडा निवासी वीरमल्ला रामलक्ष्मैया के कीहोल सर्जरी के जरिए पत्थरों को निकाला।

हैदराबादः 56 वर्षीय बुजुर्ग की किडनी में से 1 घंटे में निकाले गए 206 स्टोन, 6 महीने से असहनीय दर्द से गुजर रहा था मरीज