VIDEO: पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा, प्रेमी संग कराई शादी, उत्तर प्रदेश की घटना

Husband got his wife married to her lover: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करवा दी। मंदिर में पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ पूरे विधि-विधान के साथ कराई गई, मंदिर की तरफ से शादी का प्रमाणपत्र भी जारी किया गया। आपको बता दें पीड़ित पति को अपनी पत्नी पर शक था, पत्नी की उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है शख्स ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ कमरे में रंगे हाथों पकड़ा और अपने परिजनों और साथियों को बुलाया इसके बाद दोनों की शादी कराने का फैसला लिया गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची और दोनों पक्षों में सहमति बनी जिसके बाद शादी कराई गई।

Husband got his wife married to her lover, Varanasi Uttar Pradesh

