VIDEO: नदी में ट्रैक्टर समेत बह गए 10 लोग, उत्तराखंड का दिल दहला देने वाला मंजर!
By संदीप दाहिमा | Updated: September 16, 2025 20:24 IST2025-09-16T20:17:43+5:302025-09-16T20:24:38+5:30
Horrifying Cloudburst Video: उत्तराखंड में बादल फटने के बाद से लगातार बारिश हो रही है और इसके कारण हर तरफ तबाही देखने को मिल रही है, लोगों के घर, दुकानें और गाड़ियां पानी में डूब गए हैं।
Horrifying Cloudburst Video: उत्तराखंड में बादल फटने के बाद से लगातार बारिश हो रही है और इसके कारण हर तरफ तबाही देखने को मिल रही है, लोगों के घर, दुकानें और गाड़ियां पानी में डूब गए हैं। वायरल वीडियो में कुछ लोग नदी के बीच में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर फंसे हुए हैं, लहरें इतनी तेज थी की 10 लोग पानी में बह गये। घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उत्तराखंड में कई जगहों पर भयावह तबाही मची हुई है।
A horrifying video from near Nanda Ki Chowki after the cloudburst.#Dehradun#Dehradunnews#DehradunCloudburst#Uttarakhandpic.twitter.com/Ycw8677i0d— TIger NS (@TIgerNS3) September 16, 2025