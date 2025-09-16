Highlights VIDEO: नदी में ट्रैक्टर समेत बह गए 10 लोग, उत्तराखंड का दिल दहला देने वाला मंजर!

Horrifying Cloudburst Video: उत्तराखंड में बादल फटने के बाद से लगातार बारिश हो रही है और इसके कारण हर तरफ तबाही देखने को मिल रही है, लोगों के घर, दुकानें और गाड़ियां पानी में डूब गए हैं। वायरल वीडियो में कुछ लोग नदी के बीच में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर फंसे हुए हैं, लहरें इतनी तेज थी की 10 लोग पानी में बह गये। घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उत्तराखंड में कई जगहों पर भयावह तबाही मची हुई है।

Web Title: Horrifying Cloudburst Video 10 people including a tractor got swept away in the river, a heart wrenching scene in Uttarakhand!