Hindi, National Language: कन्नड़ लोगों को 'बेंगलुरु ट्रिप के लिए परफेक्ट टी-शर्ट' वाला X यूजर का संदेश वायरल

Hindi, National Language: सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर हर्ष नाम के यूजर का एक ट्वीट हाल ही में वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी शर्ट की एक तस्वीर है जिस पर बोल्ड शब्दों में लिखा है, "हिंदी, राष्ट्रीय भाषा।" एक मज़ेदार कैप्शन के साथ शेयर किए गए इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएँ पैदा की हैं, खासकर बेंगलुरु में कन्नड़ और हिंदी भाषी लोगों के बीच भाषाई विभाजन को लेकर चल रही बहस के संदर्भ में।

यह ट्वीट, जिसे 255,000 से ज़्यादा बार देखा गया और 700 से ज़्यादा टिप्पणियाँ मिलीं, नेटिज़न्स के बीच चर्चा का विषय बन गया है। कई लोगों ने इस पर मज़ाक और चिंता के मिले-जुले अंदाज़ में प्रतिक्रिया दी है। जहाँ कुछ यूज़र्स ने इस स्थिति का मज़ाक उड़ाया है, वहीं कुछ ने व्यक्ति को बेंगलुरु की अपनी यात्रा के दौरान सावधान रहने की चेतावनी दी है।

एक उपयोगकर्ता, श्रद्धा (@chaktiman) ने मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की, "बेल्ट माउंट फैन के जाना वो खुद देने आएंगे तुमको," यह सुझाव देते हुए कि उन्हें संभावित परेशानी के लिए तैयार रहना चाहिए। एक अन्य उपयोगकर्ता, धीरज सहगल (@DheerajSehgal29) ने सलाह दी, "कृपया ऑटो रिक्शा से बचें"

इस ट्वीट पर कुछ और मजेदार टिप्पणियां भी की गईं, जिनमें कान फैक्ट्स (@Facts_Kan) की टिप्पणी भी शामिल थी, जिसमें चेतावनी दी गई थी, "तमिलनाडु में यात्रा करते समय इसे पहनें और एक पीस में वापस आएं, तब आपको हिंदी विरोध की जननी का पता चलेगा।" यह टिप्पणी तमिलनाडु में इसी तरह के भाषा-संबंधी तनावों की ओर इशारा करती है।

Wear this for travelling in TN and return back in one piece Then you'll know the mother of hindi opposition. Hindi people living in KA with hate and antipathy what else will they spread?

वायरल पोस्ट ने कई लोगों को प्रभावित किया है, और इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जो मजेदार और चिंताजनक दोनों हैं। जहां कुछ लोगों ने हास्य का आनंद लिया है, वहीं अन्य लोगों ने कर्नाटक में भाषा की राजनीति से जुड़ी संवेदनशीलता को उजागर किया है। इसके बाद के ट्वीट में हर्ष ने इस चर्चा को और हवा देते हुए कहा, "हममें से अधिकांश लोग पहले से ही जानते हैं कि भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। लेकिन दक्षिण भारतीयों को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है जैसे कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा हो। यह स्पष्ट रूप से हिंदी बोलने वाले लोगों के प्रति उनकी नफरत को दर्शाता है। और सच तो यह है कि जब आप उत्तर में आते हैं तो हमें इस बात की परवाह नहीं होती कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं।" इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है, जिससे भारत के भीतर सांस्कृतिक और भाषाई विभाजन को लेकर बहस और तेज हो गई है।

Most of us already know that there is no national language in India. But S Indians are being offended as if Hindi were really our national language. This clearly shows their hate towards people who speak Hindi. And the fact is, we don't care which language you speak when you come… https://t.co/j93CywIRGq