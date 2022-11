हैदराबाद: सीनियर छात्रों ने हॉस्टल के कमरे में घुस कर की पिटाई, लगवाया मजहबी नारा, वीडियो हुआ वायरल

Highlights वीडियो में देखा जा सकता है कि पीड़ित छात्र हॉस्टल के एक कमरे के अंदर कई छात्रों द्वारा पीटा जा रहा है असहाय छात्र को उनसे विनती करते और यह कहते हुए देखा जा सकता है कि उसने कुछ नहीं किया है

हैदराबाद: आईसीएफएआई लॉ स्कूल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें कुछ सीनियर छात्रों द्वारा अपने एक जूनियर छात्र को बेहरमी से पीटा और प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित छात्र का नाम हिमांक बंसल है। इसके खिलाफ हिमांक ने कॉलेज प्रशासन के समक्ष इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है।

जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि पीड़ित छात्र हॉस्टल के एक कमरे के अंदर कई छात्रों द्वारा पीटा जा रहा है। उससे इस्लामी नारा लगवाया जा रहा है। असहाय छात्र को उनसे विनती करते और यह कहते हुए देखा जा सकता है कि उसने कुछ नहीं किया है। सीनियर्स उसे थप्पड़ और लात-घूंसे मारते हैं। उसके चेहरे पर सफेद पाउडर डाला जाता है। पीट रहे छात्रों में से एक उन्हें उसे छोड़ने के लिए कहता है वरना वह मर जाएगा।

हिमांक बंसल की शिकायत के अनुसार, यह घटना बीते एक नवंबर की है। जहां 15-20 लड़के उसके हॉस्टल रूम में जबरदस्ती प्रवेश करते हैं और बेहरमी से उसपर टूट पड़ते हैं। उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट पहुंचाई। साथ ही उसे शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।

मैंने बीए-एलएलबी फर्स्ट इयर की छात्रा दीपाशा शर्मा से बातचीत के दौरान गलती से पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसा कह दिया था, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। दीपाशा ने उस बातचीत का स्क्रीनशॉट पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया। इसके बाद ही लोग मुझे पीटने आ गए।

हिमांक ने अपने साथ हुई मारपीट के लिए छात्रा दीपाशा शर्मा को दोषी ठहराया है। उसने पत्र में कहा है कि दीपाशा को निजी बातचीत को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था। इससे मेरी जिंदगी खतरे में आ गई है। मैंने डर के कारण बाद में उन सभी चैट को डिलीट कर दिया।

A case in Cr No 506/2022 was registered by Shankarpally PS, against the culprits under the provisions of 307, 342, 450, 323, 506, R/W 149, IPC and Sec 4(I), (II), and (III) of the TS Prohibition of Ragging Act and Investigation is under progress. The Accused are in custody.