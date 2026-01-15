Highlights VIDEO: हेमा मालिनी से नाराज हुआ बुजुर्ग, कहा सेलिब्रिटीज को खास सुविधा, देखें वायरल वीडियो

Hema Malini BMC Elections Video Viral: सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस हेमा मालिनी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मुंबई में बीएमसी के चुनाव चल रहे हैं ऐसे में पब्लिक के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति हेमा मालिनी से नाराज हो जाता है और शिकायत करने लगता है। बीएमसी चुनाव में बॉलीवुड की कई फेमस हस्तियां वोट डालने पहुंची, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, गुलजार, आमिर खान और तमन्ना भाटिया शामिल हैं ऐसे में जब हेमा मालिनी पोलिंग बूथ से बाहर निकली तो उन्होंने उंगली में लगी स्याही कैमरा की तरह करके दिखाई। इतने में भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने नाराजगी दिखाते हुए बताया की वह सुबह साढ़े 7 बजे से लाइन में खड़े हुए थे। मैनेजमेंट को कोसते हुए उन्होंने कहा की आम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को खास सुविधा दी जा रही है। वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं।

Web Title: Hema Malini Voting Controversy Elderly Man Angry during BMC elections Video Goes Viral