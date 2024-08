फ्लाइट में रोई बच्ची तो टॉयलेट में मासूम को किया बंद, चीनी महिला की करतूत का वीडियो वायरल

China Women: सोशल मीडिया पर चीन की दो महिलाओं की हरकत ने नई बहस छेड़ दी है। इन महिलाओं पर बाल शोषण का गंभीर आरोप लगा है क्योंकि उन्होंने एक मासूम बच्ची को शौचालय में बंद कर दिया। दरअसल, विमान में यात्रा करने के दौरान छोटी बच्ची रोने लगी जिसके बाद उसी विमान में यात्रा कर रही दो महिला ने बच्ची को शौचालय में जाकर बंद कर दिया। महिलाओं ने यह कदम अनुशासन सिखाने के लिए किया जिसके बाद इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों का विरोध शुरू हो गया है।

चीनी मीडिया के अनुसार, 3 वर्षीय बच्चा, जो अपनी दादी के साथ यात्रा कर रहा था, उड़ान के दौरान रोने लगा। संबंधित दो महिलाओं ने उसे उसकी दादी से अलग कर दिया और उसे शौचालय में बंद कर दिया, यह दावा करते हुए कि वे अन्य यात्रियों की मदद करने की कोशिश कर रही थीं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब गौ टिंगटिंग नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह लड़की को शौचालय में ले जाती हुई दिखाई दे रही थी।

चीनी समाचार के अनुसार, महिला ने कहा, "अगर तुमने फिर से कोई शोर मचाया, तो हम तुम्हें यहीं अकेला छोड़ देंगे।" अपनी पोस्ट में, गौ ने अपने कार्यों को साथी यात्रियों को एक उपद्रवी बच्चे से बचाने के लिए एक निस्वार्थ प्रयास के रूप में वर्णित किया। हालाँकि, वीडियो ने जल्द ही व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया।

फुटेज में दूसरी महिला बच्ची से कह रही थी कि वह तभी जा सकती है जब वह रोना बंद कर दे। एयरलाइन ने कहा कि बच्ची की दादी ने दोनों महिलाओं को उसे शौचालय ले जाने की सहमति दी थी और उन्होंने बच्ची की माँ से बात की, जिसने कथित तौर पर उनकी हरकतों को समझा। हालाँकि, इस बचाव ने प्रतिक्रिया को कम करने में कोई मदद नहीं की।

Two passengers on a Chinese domestic flight have landed in hot water after taking a crying toddler away from her grandparents and locking her in a restroom in order to “set some rules.”



The incident went viral across Chinese social media over the weekend after one of the women,… pic.twitter.com/0m4nbrgICf