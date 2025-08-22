Ghaziabad: दो जर्मन शेफर्ड ने महिला पर किया हमला, सोसायटी की सीढ़ियों से गिरी; CCTV में कैद हुआ मंजर

Ghaziabad Video Viral: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पालतू जानवर के हमले करने का भयावह मामला सामने आया है। यह पूरी घटना सोसायटी के कैमरे में कैद हुई है जो अब तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में दो कुत्ते एक महिला को दौड़ा रहे है जिससे डरकर महिला भाग रही है।

पुलिस ने बताया कि 18 अगस्त को राज नगर एक्सटेंशन स्थित एक ऊँची इमारत की 14वीं मंजिल पर एक 35 वर्षीय महिला के पड़ोसी के दो पालतू कुत्तों ने कथित तौर पर उस पर हमला किया और गलियारे में उसका पीछा किया, जिससे उसके सिर और हाथों पर चोटें आईं।

घटना के बाद 19 अगस्त को नंदग्राम थाने में महिला के पिता की शिकायत के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 (पशुओं के प्रति लापरवाही) के तहत पड़ोसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

जानकारी के अनुसार, महिला लिफ्ट का इंतज़ार कर रही थी, तभी दो जर्मन शेफर्ड कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया और फिर से गलियारे में उसका पीछा किया, ऐसा उसके परिवार ने गुरुवार को आरोप लगाया।

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में महिला पर कुत्ते ने हमला किया. हमले के कारण महिला सीढ़ियों पर फिसल कर गिर गईं. जिसमें उनको कई चोटें आईं. महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. pic.twitter.com/evZ1cqNiZO — The Lallantop (@TheLallantop) August 21, 2025

महिला के पिता आलोक जैन ने कहा, “मेरी बेटी निशि तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली। गलियारे में, हमारे पड़ोसी के दो पालतू कुत्तों ने उसका पीछा किया। वह खुद को बचाने के लिए भागी, लेकिन सीढ़ियों से फिसल गई। उसे कई अंदरूनी चोटें आईं, जिनमें सिर में चोट भी शामिल है। 18 जून को, कुत्तों ने हमारी नाबालिग पोती पर भी हमला किया, जो कई दिनों तक सदमे में रही। मैंने तब पुलिस को सूचित किया था।”

जैन ने कहा कि अपने पड़ोसी से शिकायत करने पर, उन्हें बताया गया कि सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहेगा, और अगर उन्हें कोई समस्या है तो वे कहीं और चले जाएँ।

सहायक पुलिस आयुक्त (नंदग्राम सर्कल) पूनम मिश्रा ने कहा, "घटना का एक कथित वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें एक महिला गलियारे में दौड़ती हुई दिखाई दे रही है और दो कुत्ते उसका पीछा कर रहे हैं। हमने घटना की प्राथमिकी दर्ज कर ली है, और मामले की जाँच जारी है।”

पुलिस ने कहा कि हमें घटना के बारे में पता चला है और हमने गुरुवार को पालतू जानवर के मालिक को नोटिस भेज दिया है। नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्सा एवं समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज सिंह ने कहा, "नोटिस में हमने यह जानकारी मांगी है कि दोनों कुत्तों का पंजीकरण हुआ था या नहीं। और क्या उनका टीकाकरण सही तरीके से हुआ था। ज़रूरी दस्तावेज़ तीन दिनों के भीतर मांगे गए हैं।"

इसी तरह की एक घटना में, 19 अगस्त को इंदिरापुरम के आम्रपाली विलेज हाई-राइज़ में एक घरेलू सहायिका को कुत्ते ने काट लिया और उस पर हमला कर दिया। अगले दिन आरडब्ल्यूए की शिकायत पर इंदिरापुरम पुलिस ने एक निवासी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की।

Web Title: Ghaziabad Two German Shepherds attacked woman she fell from stairs of society CCTV viral