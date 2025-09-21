VIDEO: गाजियाबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स से लूट, बाइक सवार चोरों ने खींची चेन; हथियार दिखाकर भागे

Ghaziabad Viral Video: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों को कानून का जरा भी डर नहीं रहा। इसका ताजा उदाहरण एक वीडियो में मिलता है जहां सुबह-सुबह बदमाशों ने एक शख्स से लूटपाट की। वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि आदित्य नाम के एक व्यक्ति की सोने की चेन लूट ली गई, जब वह अपनी पत्नी के साथ सुबह की सैर से घर लौट रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में दो बाइक सवार बदमाश वहाँ से गुज़रते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी नज़र चेन पर पड़ी और फिर वे उसे छीनने के लिए वापस आए।

आदित्य ने पैदल ही लुटेरों का पीछा किया, लेकिन दोनों ने हथियार लहराते हुए उसे रुकने पर मजबूर कर दिया और वे मौके से भाग गए।

अचानक हुए इस हमले से दंपति सहम गए। इस घटना ने इलाके में बढ़ते सड़क अपराधों को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है, और अधिकारी इस हथियारबंद चेन-स्नैचिंग मामले में शामिल अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रहे हैं।

