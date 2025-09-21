VIDEO: गाजियाबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स से लूट, बाइक सवार चोरों ने खींची चेन; हथियार दिखाकर भागे
By अंजली चौहान | Updated: September 21, 2025 08:39 IST2025-09-21T08:38:47+5:302025-09-21T08:39:53+5:30
Ghaziabad Viral Video: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों को कानून का जरा भी डर नहीं रहा। इसका ताजा उदाहरण एक वीडियो में मिलता है जहां सुबह-सुबह बदमाशों ने एक शख्स से लूटपाट की। वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि आदित्य नाम के एक व्यक्ति की सोने की चेन लूट ली गई, जब वह अपनी पत्नी के साथ सुबह की सैर से घर लौट रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में दो बाइक सवार बदमाश वहाँ से गुज़रते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी नज़र चेन पर पड़ी और फिर वे उसे छीनने के लिए वापस आए।
आदित्य ने पैदल ही लुटेरों का पीछा किया, लेकिन दोनों ने हथियार लहराते हुए उसे रुकने पर मजबूर कर दिया और वे मौके से भाग गए।
#Ghaziabad में एक शख्स अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक से घर वापस लौट रहे थे तभी बाइक सवार दो बदमाश उनके सामने से निकले उन्हें गले में चेन नजर आ गई, वो कुछ दूर जाकर वापस लौटे और आदित्य के गले से चेन लूट ली, युवक ने दौड़ भी लगाई लेकिन बाइक सवारों ने हथियार दिखाकर फरार हो गए। थाने… pic.twitter.com/9rMk1Nsruh— Lokesh Rai (@lokeshRlive) September 20, 2025
अचानक हुए इस हमले से दंपति सहम गए। इस घटना ने इलाके में बढ़ते सड़क अपराधों को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है, और अधिकारी इस हथियारबंद चेन-स्नैचिंग मामले में शामिल अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रहे हैं।