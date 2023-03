मुंबईः एक-दूसरे से बातचीत करते हुए विधान भवन में पहुंचे फड़नवीस और ठाकरे, मीडियाकर्मियों का एक साथ अभिवादन किया, देखें वीडियो

Highlights खड़े मीडियाकर्मियों का एक साथ अभिवादन किया। मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों दलों के रिश्ते टूट गये थे। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद दरार आ गयी थी।

मुंबईः महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता उद्धव ठाकरे बृहस्पतिवार को एक-दूसरे से बातचीत करते हुए विधान भवन में पहुंचे और उन्होंने वहां खड़े मीडियाकर्मियों का एक साथ अभिवादन किया।

#WATCH | Maharashtra Deputy CM #DevendraFadnavis and former CM #UddhavThackeray were seen having a conversation on their way to Vidhan Sabha today. pic.twitter.com/DvjOSs4lg4