VIRAL: खाने का ऑर्डर देर से पहुंचा, तो डिलीवरी बॉय को बुरी तरह पीटा, वीडियो हुआ वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: September 20, 2025 14:34 IST2025-09-20T14:34:26+5:302025-09-20T14:34:31+5:30

Viral Video: ऑनलाइन फूड ऑर्डर आजकल आम बात है, ऐसे में कई बार किसी वजह से डिलीवरी बॉय लेट हो जाते हैं। मगर बेंगलुरु से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है।

Viral Video: ऑनलाइन फूड ऑर्डर आजकल आम बात है, ऐसे में कई बार किसी वजह से डिलीवरी बॉय लेट हो जाते हैं। मगर बेंगलुरु से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां देर से ऑर्डर देने पहुंचने पर दो शख्स एक डिलीवरी बॉय की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। दोनों शख्स डिलीवरी बॉय के सिर पर प्लास्टिक कंटेनर मारते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है लोग वीडियो में नजर आ रहे दोनों लोगों पर पुलिस द्वारा सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं।

टॅग्स :BangaloreBangaloreवायरल वीडियो