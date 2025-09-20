Highlights VIRAL: खाने का ऑर्डर देर से पहुंचा, तो डिलीवरी बॉय को बुरी तरह पीटा, वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: ऑनलाइन फूड ऑर्डर आजकल आम बात है, ऐसे में कई बार किसी वजह से डिलीवरी बॉय लेट हो जाते हैं। मगर बेंगलुरु से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां देर से ऑर्डर देने पहुंचने पर दो शख्स एक डिलीवरी बॉय की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। दोनों शख्स डिलीवरी बॉय के सिर पर प्लास्टिक कंटेनर मारते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है लोग वीडियो में नजर आ रहे दोनों लोगों पर पुलिस द्वारा सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं।

खाना लाने में हुई देरी तो डिलीवरी बॉय को बुरी तरह पीटा

बेंगलुरु के बापूजी नगर इलाके में खाने की डिलीवरी में देरी होने पर दो लोगों ने एक जॉमेटो डिलीवरी बॉय की कथित तौर पर पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय टाइम से ऑर्डर नहीं लाया जिसके बाद आरोपियों ने उस पर हमला बोल दिया.… pic.twitter.com/36EP9aU9oG — NBT Hindi News (@NavbharatTimes) September 20, 2025

