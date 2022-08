Watch: यूएई में भी भारत की आजादी का अमृत महोत्सव, दुबई के मॉल में हुआ फ्लैश डांस, देखें वीडियो

दुबई: यूएई में भी भारत की आजादी का अमृत महोत्सव कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। शनिवार को दुबई के एक मॉल में एक ग्रुप द्वारा फ्लैश डांस किया गया। इस डांस ने वहां स्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध किया। भीड़ डांस देखने लगी और तालियों के साथ डांस कर रहे लोगों का उत्साहवर्धन किया।

देशभक्ति गीत पर फ्लैश डांस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस फ्लैश डांस का वीडियो ट्विटर पर साझा किया है।

केंद्रीय मंत्री ने वीडियो को साझा करते हुए लिखा है- वसुधैव कुटुम्बकम! दुबई के एक लोकप्रिय मॉल में एक युवा और ऊर्जावान फ्लैश भीड़ हर घर तिरंगा की भावना का जश्न मना रही है।

Vasudhaiva Kutumbakam!



A youthful & energetic flash mob at a popular Dubai mall celebrates the spirit of #HarGharTiranga#AmritMahotsav@MEAIndia@MinOfCultureGoI@IndianDiplomacy@cgidubai@IndembAbuDhabipic.twitter.com/9Xpq7bOpBp