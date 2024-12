FIIT JEE के चेयरमैन डीके गोयल ने कर्मचारियों को दी गाली, कहे अपशब्द, वीडियो वायरल

FIIT JEE Video Viral: सोशल मीडिया पर FIIT JEE के चेयरमैन का एक विवादित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में चेयरमैन डीके गोयल का एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान कर्मचारियों को कथित तौर पर गालियां दे रहे हैं। जिसके सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल बढ़ गई है। कथित तौर पर यह घटना अवैतनिक वेतन को लेकर विवादों और वित्तीय निर्णयों पर उठाए गए सवालों से उपजी है। रेडिट पर पहली बार पोस्ट किए गए वीडियो में, किसी ने अशांति के समय में एडफोरा में फिटजी के कथित 142 करोड़ रुपये के निवेश पर सवाल उठाने के बाद गोयल को तीखी नोकझोंक करते हुए दिखाया है। गुस्से में गोयल ने चिल्लाते हुए कहा, ''बेकार लोग...जाओ अपनी मां से पूछो कि तुम्हारे पिता कौन हैं। बकवास लोग उसे मुंबई से बाहर फेंक दो!”

Abusive-Kalesh during Zoom Meeting (Fiitjee chairman abusing the employees during meeting)

