देखें वीडियो: मशहूर पोर्न स्टार एड्रियाना चेचिक ने ऐसी लगाई छलांग-गिरते ही टूट गई कमर, करवानी पड़ी सर्जरी

Highlights मशहूर पोर्न स्टार एड्रियाना चेचिक की कमर टूटने की खबर सामने आई है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्हें कूदते हुए देखा गया है। एड्रियाना चेचिक ने ट्वीट कर बताया कि इस घटना के बाद उन्हें सर्जरी कराना पड़ा है।

Viral News: एक स्टंट के दौरान मशहूर पोर्न स्टार एड्रियाना चेचिक का कमर टूट गया है। चेचिक जो एक प्रो ट्विच स्ट्रीमर है उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी है।

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्हें ऊंचाई से कूदते हुए देखा गया है।

चेचिक ने ट्वीटर के जरिए बताया कि उसकी कमर टूटने के बाद उसे सर्जरी करवानी पड़ी है। सर्जरी में उसे रॉड भी लगवाना पड़ा है। ऐसे में चेचिक ने जल्दी ठीक होने के लिए अपने फैंस से प्रार्थना करने की बात भी कही है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि पोर्न स्टार एड्रियाना चेचिक फोम से बने गद्दे पर कूद रही है। वीडियो में यह देखा गया है कि चेचिक के सामने फोम से बने कुछ बॉक्स है और वह ऊपर खड़ी है।

Probably the most painful thing I’ve seen in awhile. Twitch streamer Adriana Chechik has confirmed broken her back in two separate places following this jump at TwitchCon pic.twitter.com/QdojGn5UtG

इस दौरान उनकी एक साथी फोम से बने गद्दे पर कूदती है और उसके बाद पोर्न स्टार एड्रियाना चेचिक की बारी आती है। ऐसे में जैसे ही चेचिक गद्दे पर कूदती है, वह नीचे सोई रह जाती है। वहां मौजूद लोग उन्हें उठने को कहते है लेकिन वह उठ नहीं पाती है।

Well, I broke my back in two places and am getting surgery to put a meter rod in for support today. Send your support. When it rains it pours and I am definitely feeling the rain right now.