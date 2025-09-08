Highlights VIRAL: गणेश जी को पानी में मत डालो, डूब जाएंगे, इमोशनल कर देने वाला वीडियो वायरल

Emotional Moment of Ganesh Visarjan Little Girl: सोशल मीडिया पर इमोशनल करने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक पिता अपनी बेटी के हाथों गणेश विसर्जन करवा रहे हैं। मगर बेटी को गणेश जी को पानी में नहीं डालती शायद छोटी से बच्ची गणेश जी बेहद लगाव हो जाता है। बच्ची कहती है गणेश जी पानी में डूब जाएंगे, पिता समझाते हैं बता वो भगवान हैं भगवान नहीं डूबते, मगर बाची कहती है नहीं डूब जायेंगे मेंडक खा जाएगा। इमोशनल कर देना वाला ये वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर 'दैनिक जागरण न्यूज' के पेज से शेयर किया गया है।

Emotional Moment of Ganesh Visarjan Little girl says dont put Ganesh Ji in water

