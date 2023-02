एलन ने ट्विटर के नए सीईओ की साझा की तस्वीरें, कहा- उसके पास है स्टाइल, देखें यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

Highlights ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने एक नए ट्विटर सीईओ की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि ट्विटर को नया सीईओ को मिल गया है और वो 'दूसरे व्यक्ति' से बहुत अच्छा है। एलन मस्क द्वारा शेयर की गई तस्वीर में उनका शीबा इनू कुत्ता सीईओ की कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है।

सैन फ्रांसिस्को (अमेरिका):ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने एक नए ट्विटर सीईओ की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि ट्विटर को नया सीईओ को मिल गया है और वो 'दूसरे व्यक्ति' से बहुत अच्छा है। ट्विटर का नया सीईओ और कोई नहीं बल्कि मस्क का पालतू कुत्ता फ्लोकी है। एलन मस्क द्वारा शेयर की गई तस्वीर में उनका शीबा इनू कुत्ता सीईओ की कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है।

So much better than that other guy! — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023

पालतू कुत्ते को ट्विटर-ब्रांडेड ब्लैक टी-शर्ट पहने हुए देखा जा सकता है, जिस पर सीईओ लिखा हुआ है। यही नहीं उसके सामने कुछ दस्तावेज और एक छोटा लैपटॉप पड़ा हुआ दिख रहा है। मस्क ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "ट्विटर के नए सीईओ कमाल के हैं। उस दूसरे व्यक्ति से बहुत बेहतर! वह नंबर्स के साथ भी अच्छे है! और उसके पास स्टाइल है।"

He is perfect for the job 🤣 — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023

एलन मस्क के इस पोस्ट पर यूजर्स काफी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बताते चलें कि अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी पराग अग्रवाल को निकाल दिया था। उन्होंने कंपनी के 44 बिलियन डॉलर के अधिग्रहण के बाद पिछले अक्टूबर में भारतीय मूल के नेड सहगल और कानूनी नीति प्रमुख विजया गड्डे को भी बर्खास्त कर दिया था। मस्क ने इसके बाद ट्विटर के लगभग आधे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया।

देखें यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

And the CEO Doge of @Twitter now too 😂https://t.co/oyV0AzlSDg — Chris (@p1111j) February 15, 2023

Yes, This CEO is better than present CEO of Twitter..🤣😅 — Mukesh Patel (@mukeshvns02) February 15, 2023

#Floki is now the CEO of Twitter :D https://t.co/32JH081wAk — Doc Flokiwood (@DocFlokiwood) February 15, 2023

DOGE, Floki Soaring After Musk Tweets Photo of His Dog in Twitter CEO Chair see full more at https://t.co/A8U6gCu3Azpic.twitter.com/xrA6q1rfog — Pet News 2Day (@petnews2day) February 15, 2023

BREAKING NEWS!!



The new CEO of Twitter looks intelligent!! https://t.co/kn9ZZ83fGk — Delusion コーチ (@delusion_coach) February 15, 2023

