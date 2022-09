‘मुझे मत छुओ, आप एक महिला हैं’, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने महिला पुलिसकर्मी से कहा, देखें वीडियो

Highlights अधिकारी ने अपने साथ बात करने के लिए पुरुष पुलिसकर्मियों को बुलाने की मांग की। कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। महिलाओं का सम्मान करते हैं।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विरोध मार्च के दौरान मंगलवार को एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश करने के दौरान नाराज हो गए। पुलिस के वाहन में सवार होने के लिए मजबूर किये जाने पर उन्हें (अधिकारी को) यह जोर से कहते सुना गया कि ‘मुझे मत छुओ’।

अधिकारी को हेस्टिंग्स इलाके में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के पास रोक दिया गया, जहां भाजपा समर्थकों को हावड़ा में राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ की ओर बढ़ने देने से रोकने के लिए अवरोधक लगाये गये थे। कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें पुलिस के वाहन में सवार करने की कोशिश की, तब अधिकारी ने कहा , ‘‘मुझे मत छुओ...आप एक महिला हैं। ’’

"Don't touch my body. You are lady. I'm male."– Subhendu Adhikari,BJP Leader #BJP#WestBengal#fastmailnewspic.twitter.com/QdBUS70GK1