धुरंधर का जादू सरहद पार, पाकिस्तान की महिला पुलिस अधिकारी ने गाने पर दिखाया हीरो स्टाइल स्वैग!
By संदीप दाहिमा | Updated: December 27, 2025 17:07 IST2025-12-27T17:02:42+5:302025-12-27T17:07:06+5:30
आदित्य धर की धुरंधर का जलवा बॉक्स ऑफिस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका क्रेज अब सरहद पार भी साफ नजर आने लगा है। जहां भारत में फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं पाकिस्तान में इसके गाने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे हैं। धुरंधर के गानों पर झूमने वालों की लिस्ट में अब लाहौर पुलिस का नाम भी जुड़ गया है।
आदित्य धर की धुरंधर का जलवा बॉक्स ऑफिस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका क्रेज अब सरहद पार भी साफ नजर आने लगा है। जहां भारत में फिल्म कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं पाकिस्तान में इसके गाने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे हैं। धुरंधर के गानों पर झूमने वालों की लिस्ट में अब लाहौर पुलिस का नाम भी जुड़ गया है। सोशल मीडिया पर एक महिला पुलिस अधिकारी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह फिल्म के गाने पर पूरे स्वैग के साथ वाइब करती दिखाई दे रही हैं। खास बात यह है कि एक वीडियो में वह अक्षय खन्ना के चर्चित रहमान डकैत वाले किरदार से इंस्पायर्ड अंदाज़ में एक्टिंग करती नजर आती हैं। वीडियो में अधिकारी काले रंग का शॉल हीरो स्टाइल में कंधे पर डालकर दमदार एक्सप्रेशंस देती दिख रही हैं, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है।
Lahore Police vibing on Dhurandar's music. pic.twitter.com/qQbxsR6IZM— THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) December 25, 2025
इस महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऐसे तीन अलग-अलग वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें उनका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस साफ झलकता है। हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया है कि वह वाकई मौजूदा पुलिस अधिकारी हैं या नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का दावा है कि उन्हें पिछले साल पुलिस सेवा से हटा दिया गया था, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सच जो भी हो, लेकिन इन वीडियोज के बाद महिला की खूबसूरती और स्टाइल की जमकर तारीफ हो रही है। कमेंट सेक्शन में तारीफों की लाइन लगी हुई है और धुरंधर का जादू एक बार फिर साबित कर रहा है कि सिनेमा की धुनें सरहदें नहीं मानतीं।