VIDEO: काल भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट, सिक्युरिटी गार्ड्स ने महिला को धक्का देकर मंदिर के बाहर किया
By संदीप दाहिमा | Updated: November 22, 2025 19:14 IST2025-11-22T19:13:43+5:302025-11-22T19:14:40+5:30
Devotees were Assaulted at the Kaal Bhairav Temple: उज्जैन के प्रसिद्ध भगवान काल भैरव का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और ऐसे में वहां से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है।
Devotees were Assaulted at the Kaal Bhairav Temple: उज्जैन के प्रसिद्ध भगवान काल भैरव का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और ऐसे में वहां से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। 40 श्रद्धालुओं का ग्रुप कालभैरव मंदिर दर्शन करने पहुंचा था, कुछ श्रद्धालुओं का सुरक्षा कर्मियों से विवाद हो गया। वायरल वीडियो में सुरक्षाकर्मी महिलाओं के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में दो महिलाएं एक दूसरे को बचाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं, सुरक्षाकर्मियों का ग्रुप श्रद्धालुओं को बाहर धकेलता नजर आ रहा है।
उज्जैन...काल भैरव मंदिर में सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों ने किया श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार— HBTV News (@hbtv_in) November 22, 2025
