दिल्ली: आरके पुरम में अचानक धंसी जमीन, एक कुत्ते समेत गड्ढे में गिरी बाइक, देखें वीडियो

Highlights दक्षिणी दिल्ली में अचानक जमीन धंसने से लोगों में दहशत आरके पुरम इलाके में जमीन धंसने के कारण एक कुत्ता और दो बाइक गिर गई जानकारी के मुताबिक, 10 फीट गहरा गड्ढा जमीन धंसने से हुआ

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो आरके पुरम सेक्टर 7 का है, जहां अचानक जमीन धंसने के कारण हड़कंप मच गया। घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस समय ये हादसा हुआ, उस वक्त वहां दो बाइक और एक कुत्ता बैठा हुआ था। इस बीच अचानक जमीन धंसने से कुत्ता और दो बाइके गड्ढे में गिर गए। हालांकि, गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

#WATCH | A road collapsed in Delhi’s RK Puram area on February 22. A dog and a bike fell inside a hole formed after a narrow passage of the road collapsed. No fatalities were reported: Delhi Police



