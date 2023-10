VIDEO: यूपी के झांसी में रशियन डांसर को देख बेकाबू हुई भीड़, काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Highlights कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों के मनोरंजन के लिए रशियन डांसरों को लाया गया था रशियन डांसर्स के प्रोग्राम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे लेकिन जैसे-जैसे भीड़ का उत्साह बढ़ता गया, उनका व्यवहार भी अनियंत्रित होता गया

झांसी:उत्तर प्रदेश के झांसी में एक मेले के आयोजन में रशियन डांसर्स के चक्कर में भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद भीड़ को काबू में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल, वार्षिक मेला जल विहार महोत्सव के हिस्से के रूप में मऊरानीपुर नगर पालिका द्वारा आयोजित एक स्वीट नाइट कार्यक्रम गुरुवार की रात अराजक हो गया क्योंकि भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई। इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों के मनोरंजन के लिए रशियन डांसरों को लाया गया था।

रशियन डांसर्स के प्रोग्राम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। हालाँकि, चीजों में अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब युवकों का एक समूह मंच के पास नृत्य करने लगा। जैसे-जैसे उनका उत्साह बढ़ता गया, भीड़ का व्यवहार भी अनियंत्रित होता गया। बढ़ती स्थिति के जवाब में, पुलिस ने कठोर कदम उठाए और युवकों पर लाठीचार्ज किया, जिससे अराजकता और बढ़ गई। बताया गया है कि यह कार्यक्रम पुलिस की पूर्व अनुमति के बिना आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश सरकार के मंत्री मनोहर लाल पंथ ने किया। यह आयोजन, एक वार्षिक परंपरा है, जो लगातार उपस्थित लोगों की एक महत्वपूर्ण भीड़ को आकर्षित करता है।

