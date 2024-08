VIDEO: मगरमच्छ के जबड़े में मासूम... बाढ़ के बाद घरों में घुसे मगरमच्छ, देखें वायरल वीडियो

Highlights Vadodara Video: मगरमच्छ के जबड़े में मासूम Crocodile in Vadodara Video: बाढ़ के बाद घरों में घुसे मगरमच्छ

Crocodile in Vadodara Video:गुजरात के वडोदरा में कई दिनों की बारिश से बाढ़ जैसे हालत हैं, ऐसे में कई जगह 10 फीट से ज्यादा पानी भर गया है साथ ही वहां विश्वामित्री नदी में बाढ़ के बाद सड़कों पर कई जगह मगरमच्छ देखे जा रहे हैं।

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा भयावह ये वीडियो है जिसमें मगरमच्छ के जबड़े में एक मासूम डॉग फंसा हुआ है, देखकर यह लग रहा है की मर चुका है और मगरमच्छ ने उसे अपना शिकार बना लिया है।

बताया जा रहा है की कई सालों बाद वडोदरा में इतनी भयानक स्तिथि पैदा हुआ है, जिसके कारण सड़कों और घरों तक मगरमच्छ घुस आए हैं, 15 से 20 फीट के मगरमच्छ देखकर लोगों में काफी डर पैदा हो गया है। वहीं कई घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छों को पकड़ा जा रहा है, बाढ़ के पानी के साथ रिहायशी इलाकों में आई मगरमच्छों की आफत से वडोदरा के लोग काफी परेशान हैं।

After heavy rain in #Vadodara's Kamanath Nagar, a 15-foot crocodile was rescued by the forest department. The crocodile, which had entered a house in Kamanath Nagar, was found in the water.@NewIndianXpress@santwana99@Shahid_Faridi_@TheMornStandardpic.twitter.com/KWHLmWDlQZ — Dilip Singh Kshatriya (@Kshatriyadilip) August 29, 2024

