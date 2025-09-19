Viral Video: बच्ची के गले में फंसी Chewing Gum, युवक ने बचाई जान, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 19, 2025 19:37 IST2025-09-19T19:33:13+5:302025-09-19T19:37:06+5:30
Chewing Gum Stuck in the Girl Throat: वायरल वीडियो केरल के कन्नूर जिले के पझैयांगड़ी क्षेत्र के पल्लिकाराँ का है जहां एक शख्स की समझदारी से बच्ची की जान बच गई।
Chewing Gum Stuck in the Girl Throat: वायरल वीडियोकेरल के कन्नूर जिले के पझैयांगड़ी क्षेत्र के पल्लिकाराँ का है जहां एक शख्स की समझदारी से बच्ची की जान बच गई। वीडियो में बच्ची साइकिल चला रही होती है और मुंह में च्युइंग गम डाल लेती है, जैसे ही बच्ची दोबारा साइकिल चलाने लगती है उसके गले में च्युइंग गम फंस जाती है। बच्ची वहां खड़े युवकों से मदद मांगती है, इसमें एक युवक लड़की का पेट दबाता है और उसके मुंह से च्युइंग गम निकल जाती है और लड़की की जान बच जाती है। आपको बता दें बच्ची के परिजनों और लोगों ने युवाओं की जमकर सराहना की है।
A girl gets chewing gum stuck in her throat and approaches a few guys standing nearby. They help her, and she vows never to have chewing gum again. Smart of the girl to ask for help immediately, and kudos to the guys who assisted her.— Febin (@febinvthomas) September 18, 2025
© @mathrubhuminewspic.twitter.com/M0W2apLSb8