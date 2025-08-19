VIDEO: लखनऊ में 3 मासूम बच्चों पर चढ़ा दी कार, दिल दहलाने वाली घटना, सीसीटीवी वीडियो वायरल

VIDEO: लखनऊ में 3 मासूम बच्चों पर चढ़ा दी कार, दिल दहलाने वाली घटना, सीसीटीवी वीडियो वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: August 19, 2025 20:21 IST2025-08-19T20:21:07+5:302025-08-19T20:21:07+5:30
Car Hit Children in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहलाने वाली वीडियो सामने आई है, यहां घर के बाहर खेल रहे तीन मासूम बच्चों पर तेज रफ़्तार कार चढ़ा दी गई है। वीडियो में तीन बच्चे खेल रहे होते हैं जिनमें से एक साइकिल पर होता है और दो बगल में खड़े होते हैं। तभी अचानक एक तेज रफ़्तार कार आती है और बच्चों को कुचलते हुए गेट से टकरा जाती है। बताया जा रहा है की आरोपी बाप-बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
घर के बाहर खड़े होकर बाते कर रहे बच्चों पर कार चढ़ाई 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए । ये घटना 8 दिन पहले की लेकिन लखनऊ पुलिस को अब इस घटना की गंभीरता समझ आई और पुलिस ने 8 दिन बाद FIR दर्ज की #Lucknowpic.twitter.com/jbdHlG7KiL— Tushar Srivastava (@TusharSrilive) August 19, 2025