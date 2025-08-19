VIDEO: लखनऊ में 3 मासूम बच्चों पर चढ़ा दी कार, दिल दहलाने वाली घटना, सीसीटीवी वीडियो वायरल

Car Hit Children in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहलाने वाली वीडियो सामने आई है, यहां घर के बाहर खेल रहे तीन मासूम बच्चों पर तेज रफ़्तार कार चढ़ा दी गई है।

Car Hit Three Children in Lucknow, Horrific Video was captured on CCTV | VIDEO: लखनऊ में 3 मासूम बच्चों पर चढ़ा दी कार, दिल दहलाने वाली घटना, सीसीटीवी वीडियो वायरल

VIDEO: लखनऊ में 3 मासूम बच्चों पर चढ़ा दी कार, दिल दहलाने वाली घटना, सीसीटीवी वीडियो वायरल

Car Hit Children in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहलाने वाली वीडियो सामने आई है, यहां घर के बाहर खेल रहे तीन मासूम बच्चों पर तेज रफ़्तार कार चढ़ा दी गई है। वीडियो में तीन बच्चे खेल रहे होते हैं जिनमें से एक साइकिल पर होता है और दो बगल में खड़े होते हैं। तभी अचानक एक तेज रफ़्तार कार आती है और बच्चों को कुचलते हुए गेट से टकरा जाती है। बताया जा रहा है की आरोपी बाप-बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

Car Hit Three Children in Lucknow, Horrific Video was captured on CCTV


