भयावह वीडियो: कर्नाटक में उत्सव के दौरान सांडों ने मचाया जमकर उत्पात, हमला कर 8 लोगों को किया घायल

Highlights कर्नाटक के एक उत्सव का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सांडों द्वारा उत्सव में आए लोगों पर हमला करते हुए देखा गया है। दावा है कि इस हमले में आठ लोगों को गंभीर चोट आई है।

बेंगलुरु:कर्नाटक में विजयपुरा जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो विजयपुरा में आयोजित कारी उत्सव का है। इस उत्सव के दो वीडियो जारी किए गए है जिसमें उत्सव में भाग लेने आए लोगों पर सांडो द्वारा कथित रूप से हमला करते हुए देखा गया है।

वीडियो में सांडों को हमला करते हुए और उत्सव में शामिल लोगों को मारते हुए देखा गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट के अनुसार, सांड के इस हमले में कई लोग घायल हो गए जबकि दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि उत्सव में आए लोगों पर सांड कथित रूप से हमला कर रहा है। वीडियो में सांड द्वारा एक शख्स पर हमला करते हुए और उसी बुरी तरह से घायल करते हुए देखा गया है। जारी वीडियो में यह देखा गया है कि शख्स के गंभीर रूप से घायल होने के बाद ही सांड उसे छोड़ता है और वहां से जाता है।

#VisualsRDisturbing Several injured & 2 are in critical condition during a bull run festival at #Vijayapura district of #Karnataka. During the famous Kari festival- a total of 8 bulls were tied to ropes and made to run. Several got injured due to trampling. pic.twitter.com/E8kGeVRJvc