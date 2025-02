Budget 2025: इनकम टैक्स की नई घोषणा से मिडिल क्लास की बल्ले-बल्ले; सोशल मीडिया पर आईं मीम्स की बाढ़

Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2025 संसद भवन में पेश किया। बजट पेशी के दौरान कई अहम घटनाओं में सबसे बड़ी घोषणा रही, इनकम टैक्स की। केंद्रीय बजट के अनुसार, अब 12 लाख की कमाई वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होगा।

यह खबर मिडिल क्लास के लिए राहत भरी साबित हुई है। वहीं, अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई जिन्हें जानने के लिए जनता उत्सुक है। बजट पेशी के बाद कई लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं।

कई यूजर्स ने मजेदार मीम्स बनाकर बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विशेष रूप से "मध्यम वर्ग" मीम्स जो कर राहत के बारे में लोगों की अपेक्षाओं और आशा को व्यक्त करते हैं।

सीतारमण की बड़े पैमाने पर मध्यवर्गीय कर राहत से रोमांचित होकर, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, जिसमें उत्सव को कैद करने के लिए कृष, वेलकम और अन्य फिल्मों के चित्रों का उपयोग किया गया।

यहां मीम्स पर एक नजर डालें:

