खिलाड़ियों की सफलता क्या सिस्टम की वजह से है या उसके बगैर है?, वरुण गांधी ने कहा-खेलों से राजनीति, राजनेताओं और उनके प्रतिनिधियों का सफाया हो, देखें वीडियो

Highlights वरुण गांधी ने हाल की दो घटनाओं के वीडियो ट्विटर पर साझा किए। एक वीडियो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है। कबड्डी खिलाड़ियों को शौचालय में खाना रखकर परोसते देखा जा सकता है।

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद वरुण गांधी ने मंगलवार को खिलाड़ियों के साथ अपमानजनक व्यवहार का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि क्या भारतीय खेलों से राजनीति, राजनेताओं और उनके प्रशासनिक प्रतिनिधियों का सफाया किया जाना चाहिए ताकि खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें?

गांधी ने हाल की दो घटनाओं के वीडियो ट्विटर पर साझा किए। इनमें से एक वीडियो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है, जिसमें कबड्डी खिलाड़ियों को शौचालय में खाना रखकर परोसते देखा जा सकता है। दूसरे वीडियो में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ला गणेशन भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को सामने से हटाते हुए देखे जा रहे हैं ताकि फोटो में उनकी तस्वीर स्पष्ट आ सके।

Is the success of Indian sportspersons despite the system rather than due to it?



This constantly disrespectful behaviour is a great shame for our nation.



Should Indian sport be cleansed of politics, politicians & their administrative representatives in order to reach its Zenith pic.twitter.com/2Tsbtpo5nr — Varun Gandhi (@varungandhi80) September 20, 2022

यह घटना कोलकाता में हाल ही में संपन्न हुए डूरंड कप प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह की है। दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब साझा किए जा रहे हैं। गांधी ने वीडिया साझा करने के साथ लिखा, ‘‘भारतीय खिलाड़ियों की सफलता क्या सिस्टम की वजह से है या उसके बगैर है?’’

उन्होंने कहा, ‘‘लगातार अपमानजनक व्यवहार हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। क्या भारतीय खेलों से राजनीति, राजनेताओं और उनके प्रशासनिक प्रतिनिधियों का सफाया किया जाना चाहिए ताकि वह अपने शीर्ष पर पहुंच सके?’’

सहारनपुर के डॉ भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 16 से 19 सितंबर तक लड़कियों की सब-जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के 16 संभागों की 300 से अधिक लड़कियों ने भाग लिया था। इस मामले में सहारनपुर के जिला खेल अधिकारी अनिमेष सक्सेना को सोमवार को निलंबित कर दिया गया है।

Saharanpur, UP | A competition was held in BR Ambedkar stadium & issue of food being served to players from dirty toilet arose, in respect to which DM handed over the probe to me; report sought in 3 days. Tomorrow I will go, investigate & submit report to DM: Addl DM RK Mishra pic.twitter.com/lkZIXNytcy — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 19, 2022

