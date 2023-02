साइकिल से दफ्तर पहुंचे पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप, कहा-नेताजी मुलायम सिंह यादव ने सपने में आकर दी प्रेरणा

Highlights मुलायम सिंह यादव और खुद के साइकिल जाते हुए फोटो को एक साथ शेयर करते हुए लिखा है। दिनांक 22.2.2023 को सुबह मैंने स्वप्न मे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को देखा। मुझे गले लगा कर स्नेहिल आशीर्वाद दिया।

पटनाः राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव के सपने में नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव आये और फिर वे नेताजी के साइकिल से अपने मंत्रालय अरण्य भवन की ओर निकल गए। तेजप्रताप ने सपनों में मुलायम सिंह के आने की बात खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है।

उन्होंने मुलायम सिंह यादव और खुद के साइकिल जाते हुए फोटो को एक साथ शेयर करते हुए लिखा है कि आज दिनांक 22.2.2023 को सुबह मैंने स्वप्न मे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को देखा। उन्होंने मुझे गले लगा कर स्नेहिल आशीर्वाद दिया। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके दिखाए रास्ते पर आजीवन चलूं।

#WATCH | "I dreamt of going to Vrindavan&saw Netaji (Mulayam Singh Yadav). I then went to Saifai.I told him I wanted to see him&his village. We rode bicycles...I decided to go to Secretariat on a bicycle,save environment&spread Netaji's message..," says Bihar min Tej Pratap Yadav pic.twitter.com/Hye3j1t3wV

आज मैं अपने मंत्रालय अरण्य भवन साइकिल से जा रहा हूं। उल्लेखनीय है कि तेजप्रताप इससे पहले भी कई बार अजब-गजब वीडियों और फोटो शेयर करते रहें हैं और उनके कई बयानों को लेकर कई बार वाद-विवाद भी हुए हैं।

#WATCH | Patna: Bihar's Environment, Forest and Climate Change minister and RJD leader Tej Pratap Yadav rides a bicycle to the secretariat. He says that he saw late SP patron Mulayam Singh Yadav in his dreams and took inspiration from him to use a bicycle to save the environment. pic.twitter.com/Zh3EDruEAC