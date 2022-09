माप-तौल विभाग के अधिकारी 25-50 हजार रुपए तक की वसूली कर रहे हैं, मंत्री सुधाकर ने फिर कराई नीतीश सरकार की फजीहत, देखें वीडियो

Highlights अपना मोबाइल नंबर 9431076005 दिया और कहा कि इसे नोट कर लें। अधिकारी परेशान करते हैं तो फोन कर बताएं। कैमूर के भगवानपुर में आयोजित किसान संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे।

पटनाः बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एकबार फिर से अपनी ही सरकार की फजीहत करा दी है। कृषि मंत्री कैमूर में एक बार फिर अपने विभाग के अधिकारियों को चोर बताते हुए कहा कि उनके विभाग के अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। माप-तौल विभाग के अधिकारी लोगों से 25 हजार से लेकर 50 हजार रुपए तक की वसूली करते हैं।

उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से यहां तक कह दिया कि अगर माप तौल विभाग के अधिकारी अगर सड़क पर वसूली करते दिख जाएं तो उन्हें जूता से पीटिएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 17 सालों में बिहार का पूरा सिस्टम जर्जर हो गया है। मंत्री ने कहा कि माप तौल अधिकारी दिख जाए तो उसे जूता से पीटिएगा।

On the day Bihar CM @NitishKumar met Sonia Gandhi, his agri minister Sudhakar Singh took a jibe at Agri deptt aaying they are corrupt and they allegedly take bribe of Rs 25k-50k. pic.twitter.com/T0pa933Wwu

अपना मोबाइल नंबर 9431076005 दिया और कहा कि इसे नोट कर लें। अधिकारी उन्हें परेशान करते हैं तो फोन कर बताएं। जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह रविवार को कैमूर के भगवानपुर में आयोजित किसान संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह ने एक वाक्ये का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक पेट्रोल पंप पर रात के 10 बजे माप तौल अधिकारी ने 10 लीटर तेल लिया। पेट्रोल पंप कर्मी ने जब पैसे की मांग किया तो उसने कहा कि रजिस्टर पर लिख दीजिए। शिकायत मिलते ही संज्ञान लिया। वह अधिकारी आज की तारीख में निलंबित हो गया है। लेकिन जब भी वह दिखाई दे तो उसे आप लोग जूता से पीटिएगा।

इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीज निगम द्वारा किसानों को फर्जी बीज दिया गया है। समय से पहले ही बीज में बालियां लग गई और फसल की गुणवत्ता काफी खराब है। एक सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों की दुर्दशा पर मंत्री ने कहा कि सैकड़ों सालों से किसान खेती करते आ रहे हैं।

तब उर्वरक नहीं था, ना वैज्ञानिक थे न कृषि अनुसंधान केंद्र थे। किसान अनाज का उत्पादन करते करते दुबले पतले हो गए और इसका उपभोग करने वाले लोग मोटे हो गए। पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने में वक्त लगेगा लेकिन निश्चित तौर पर किसानों की समस्या का समाधान होगा, किसानों की आय दुगनी होगी।

While Nitish Kumar tries desperately to project himself as a contender for 2024 his own political capital has eroded completely in Bihar.



Once again RJD Minister Sudhakar Singh attacks his own Bihar govt, says dept officials taking ₹25,000 to 50,000 bribe



Twice in 15days! pic.twitter.com/kcQvRtNWuB