VIDEO: चलती ट्रेन में गेट पर बैठे लोगों पर हमला, आरपीएफ ने किया गिरफ्तार, देखें वायरल वीडियो

चलती ट्रेन में गेट पर बैठे लोगों पर हमला, आरपीएफ ने किया गिरफ्तार, देखें वायरल वीडियो

Bihar Men Attack Passengers in Moving Train:बिहार से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां एक शख्स रील बनाने के चक्कर में ट्रेन में गेट पर बैठकर यात्रा कर रहे लोगों पर हमला करने लगता है। वायरल वीडियो में 2 लड़के चलती ट्रेन के बाहर से यात्रियों को डंडे से मारते नजर आ रहे हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने दोनों लड़कों को पकड़ लिया है। @RPF_INDIA ने अपने आधिकारिक X हैंडल से यह वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा- बिहार के नागरी हॉल्ट के पास ट्रेन क्रॉसिंग के दौरान यात्रियों पर हमला करने के एक वायरल वीडियो में, आरपीएफ ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अन्य की तलाश की जा रही है। जांच जारी है।

#RPF arrested 02 youths for attacking passengers in a viral video shot near #NagriHalt, Bihar, during the crossing of train.

FIR registered, others are being traced.

Investigation underway.#RailwaySafety#BiharNews@rpfecrhq1@RailMinIndiapic.twitter.com/YwquLQaImo