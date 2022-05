हाथ में लालटेन और बदन पर सीबीआई के खिलाफ लिखे नारे, लालू के 3 कट्टर प्रशंसक भैंस पर सवार होकर पटना मिलने पहुंचे, तेजस्वी को बताया 'पिता'

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 28, 2022 07:39 AM

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के ये तीनों प्रशंसक अपने और भैंस के शरीर पर हरे रंग के ऊपर सफेद रंग में सीबीआई की निंदा करने वाले नारे लिख रखे थे।

