आईएएस के सामने सैनिटरी पैड मांगने वाली रिया को मिला विज्ञापन का ऑफर, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई का खर्चा भी उठाएंगे, जानें

Highlights कंपनी ने एक साल के लिए सैनिटरी पैड मुहैया कराने का वादा किया है। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई का खर्च वहन करने का भी आश्वासन दिया है। सभी लड़कियों के लिए सवाल पूछा और हम वहां अपनी बात रखने गए थे।

पटनाः बिहार में आईएएस अधिकारी हरजोत कौर बम्हरा से सार्वजनिक मंच में सैनिटरी पैड मांगकर सुर्खियों में आ चुकी रिया कुमारी को एक सैनिटरी पैड कंपनी से विज्ञापन का ऑफर मिला है। ऑफर मिलने के बाद रिया और उसके परिजन काफी खुश हैं। रिया ने कहा कि कंपनी ने उन्हें एक साल के लिए सैनिटरी पैड मुहैया कराने का वादा किया है।

इसने उसे कंपनी के कमर्शियल एड में शामिल होने का प्रस्ताव देने के अलावा ग्रेजुएशन तक पढ़ाई का खर्च वहन करने का भी आश्वासन दिया है। रिया ने पीरियड्स के बारे में खुलकर बात करने की जरूरत पर जोर दिया। उसने कहा कि पहले लोग इस पर खुलकर चर्चा नहीं करते थे, लेकिन अब हम घर-घर जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि पीरियड को छुपाया नहीं जा सकता।

My question (on sanitary pads) wasn't wrong. They aren't a big thing, I can buy but many live in slums & can't afford them. So, I asked question not just for myself but for all girls. We went there to keep our concern & not to fight: Riya Kumari who asked question to IAS officer pic.twitter.com/Ghaf8TbSCS