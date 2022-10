आठ मिनट में सीएम नीतीश ने 15 बार देखा तेजस्वी को, राजद नेता की सहमति के बगैर बोल भी नहीं पा रहे मुख्यमंत्री!

Highlights तेजस्वी यादव इशारों में अपनी सहमति दे रहे थे। लालू राबड़ी पर लगभग डेढ़ मिनट तक नीतीश कुमार ने बात की। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी की तरफ एक बार भी नहीं देखा।

पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की सहमति के बगैर कोई भी कदम नही उठा पा रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण तब सामने आया, जब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर नीतीश कुमार बोल रहे थे।

मीडिया से जितनी देर नीतीश कुमार ने बातचीत की, उसमें वह बार-बार तेजस्वी यादव की तरफ देख रहे थे। नीतीश कुमार ने इस दौरान लगभग आठ मिनट के करीब मीडिया से बातचीत की। इन आठ मिनटों में वह लगभग 15 बार तेजस्वी यादव की तरफ देखते रहे। वहीं तेजस्वी भी इशारे से अपनी रजामंदी देते नजर आए।

इस मामले का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह नीतीश कुमार अपनी हर बात कहने से पूर्व तेजस्वी यादव की तरफ देख रहे थे। वहीं उनकी बातों को तेजस्वी यादव इशारों में अपनी सहमति दे रहे थे। ऐसा लगा कि वह यह बयान खुद से न देकर राजद के दबाव में दे रहे हों।

"I've Seen, There's Nothing": Nitish Kumar Defends Lalu Yadav In CBI Case https://t.co/sA9VkVgYzupic.twitter.com/Qu3FPgTRqL