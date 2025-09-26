VIDEO: गैर-हिंदुओं के गरबा पंडाल में जाने पर रोक, गौमूत्र छिड़क कर मिल रही एंट्री; भोपाल में पंडालों में जाने से पहले 'जय श्री राम' का नारा लगाना जरूरी

September 26, 2025

Bhopal Garba Video Viral: भोपाल में नवरात्रि समारोह ने विवादास्पद मोड़ ले लिया, जब अवधपुरी में श्री कृष्ण सेवा समिति के सदस्यों ने कथित तौर पर भक्तों को गंगाजल (गंगा नदी का पवित्र जल) पीने, गोमूत्र छिड़कने और गरबा पंडालों में प्रवेश करने से पहले "जय श्री राम" का नारा लगाने के लिए कहा।

Bhopal Garba Video Viral: मध्य प्रदेश के भोपाल में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आयोजित सामूहिक कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की गई है। इस फैसले ने नए विवाद को जन्म दिया है जिसके तहत सिर्फ हिंदुओं को इन कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति है। भोपाल में अवधपुरी स्थित श्री कृष्ण सेवा समिति के सदस्यों ने कथित तौर पर भक्तों से गंगाजल पीने, गोमूत्र छिड़कने और गरबा पंडालों में प्रवेश करने से पहले "जय श्री राम" का नारा लगाने को कहा।

समिति ने कथित तौर पर गैर-हिंदुओं को पंडालों में जाने से रोकने के लिए तिलक लगाने, पवित्र धागा बांधने और आधार कार्ड साथ रखने जैसे सख्त नियम बनाए हैं। पंडालों के बाहर लगे पोस्टरों में गैर-हिंदुओं को वापस जाने की चेतावनी दी गई है और धमकी के तौर पर लाठी और जूतों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। 

इस अनुष्ठान और इसके पालन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिससे धार्मिक विशिष्टता पर बहस छिड़ गई है। अधिकारियों ने कहा कि ये उपाय पारंपरिक नवरात्रि रिवाज की रक्षा के उद्देश्य से किए गए हैं।

इस समारोह का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जहां, एंट्री गेट पर लोग खड़े हैं और आने-जाने वालों पर गौमूत्र छिड़क रहे हैं। 

