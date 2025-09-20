Highlights VIDEO: PM मोदी का चित्र लेकर पहुंचा बच्चा, फूट-फूटकर रोने लगा, भावुक वीडियो इंटरनेट पर वायरल

Child Carrying a Picture of PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीगुजरात के भावनगर पहुंचे जहां एक कार्यक्रम में एक छोटा बच्चा पीएम मोदी का हाथों से बना चित्र उन्हें भेंट करने पहुंचा था। पीएम मोदी की नजर बच्चे पर पड़ी और उन्होंने स्टेज से बच्चे के चित्र को अपने पास मंगवाया। बच्चा फूट-फूटकर रोने लगा इसके बाद पीएम मोदी ने बच्चे की सराहना की और उसे चिट्ठी लिखने की बात कही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोग छोटे बच्चे को प्रधानमंत्री मोदी का नन्हा फैन बता रहे हैं।

English summary :

Bhavnagar Gujarat Child Carrying a Picture of PM Modi and Started Crying video goes viral

Web Title: Bhavnagar Gujarat Child Carrying a Picture of PM Modi and Started Crying video goes viral