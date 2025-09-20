VIDEO: PM मोदी का चित्र लेकर पहुंचा बच्चा, फूट-फूटकर रोने लगा, भावुक वीडियो इंटरनेट पर वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: September 20, 2025 19:51 IST2025-09-20T19:49:36+5:302025-09-20T19:51:18+5:30
Child Carrying a Picture of PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के भावनगर पहुंचे जहां एक कार्यक्रम में एक छोटा बच्चा पीएम मोदी का हाथों से बना चित्र उन्हें भेंट करने पहुंचा था।
Child Carrying a Picture of PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीगुजरात के भावनगर पहुंचे जहां एक कार्यक्रम में एक छोटा बच्चा पीएम मोदी का हाथों से बना चित्र उन्हें भेंट करने पहुंचा था। पीएम मोदी की नजर बच्चे पर पड़ी और उन्होंने स्टेज से बच्चे के चित्र को अपने पास मंगवाया। बच्चा फूट-फूटकर रोने लगा इसके बाद पीएम मोदी ने बच्चे की सराहना की और उसे चिट्ठी लिखने की बात कही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोग छोटे बच्चे को प्रधानमंत्री मोदी का नन्हा फैन बता रहे हैं।
PM मोदी ने स्वीकार किया गिफ्ट, भावुक होकर रोने लगा बच्चा#Bhavnagar#PMModi#ModiInGujarat#EmotionalMomentpic.twitter.com/TzN6Z7eTA2— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) September 20, 2025