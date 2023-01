बेंगलुरु में युवक फ्लाईओवर से करने लगा नोटों की 'बारिश', मची अफरातफरी, वीडियो हुआ वायरल

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के व्यस्त के आर मार्केट इलाके में एक युवक ने मंगलवार को सुबह एक फ्लाईओवर से दस रुपये के नोट फेंके, जिससे वहां अफरातफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर है।

वीडियो में नोट फेंकने वाला युवक काला कोट पहने नजर आ रहा है और उसके गले में एक दीवार घड़ी टंगी हुई है। इसमें देखा जा सकता है कि फ्लाईओवर पर मौजूद लोग अपने आसपास बिखरे और उड़ते नोटों को देखते हुए उन्हें बंटोरने के लिए दौड़ पड़ते हैं।

#Bizarre in #Bengaluru #Traffic came to halt on #Sirsi Circle #flyover and the road below it (#KRMarket) after a well-dressed youth went about throwing currency notes. Who was he and why did he do it is not known.